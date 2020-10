View this post on Instagram

Όλοι μας πρέπει να έχουμε ατομική και συλλογική ευθύνη για να βγουμε υγιείς κ ζωντανοί από όλη αυτή την μάστιγα που θερίζει τον πλανήτη μας!!Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την συμπαράσταση τις ευχές σας τα μηνύματα σας και τα τηλέφωνα σας είμαι ευγνώμων που τουλάχιστον θα περάσω αυτή την κατάσταση ελαφριά χωρίς να βρίσκομαι μέσα σε κάποιο νοσοκομείο όπως είναι κάποιοι συνάνθρωποί μας!! Εύχομαι σε όλους αυτούς που έχουν χτυπηθεί μαζί με εμένα από τον COVID-19 να βγούμε νικητές🙏🙏❤️ #covid_19 #staysafe #keepsmiling #keepgoing #covid #health #healthy #safe #test #coronaviruspandemic #coronavairus #keepdreaming #keepsupporting