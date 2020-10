Η Άβα ΝτουΒερνάι (Ava DuVernay), που ήταν υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία της «Selma» δεν είχε ιδέα ότι θα μπορούσε να γίνει σκηνοθέτιδα και τώρα φροντίζει για τις επόμενες γενιές γυναικών που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της.

Η ίδια πίστευε πως πάντα γνώριζε ποια από τα έργα της θα άρεσαν στο κοινό πριν της το πουν και μιλώντας στο People θυμάται ότι:

«Κάποια στιγμή μία ηλικιωμένη λευκή γυναίκα με πλησίασε, και σκέφτηκα: «Μάλλον της άρεσε η Selma». Αντ’ αυτού, με πλησίασε και ήθελε να μου πει τα πάντα για τον Ραλφ Έιντζελ Μπόρντελον, τον καυτό νεαρό άντρα της σειράς Queen Sugar [επιτυχημένη σειρά της στο OWN]. Κάποια άλλη φορά ένας άνδρας από τη Σομαλία με πλησίασε στο αεροδρόμιο και ήθελε να μου μιλήσει για την Στορμ Ριντ στο «A Wrinkle in Time», και πόσο την αγαπούσε».

«Ποτέ δεν ξέρεις, τώρα όλοι βλέπουμε τα πάντα», είπε μιλώντας στο People και πρόσθεσε:

«Αν καταφέρεις να κάνεις κάποιον να έχει βαθιά αισθήματα γι’ αυτό που έχεις δημιουργήσει, τότε έχεις κερδίσει».

