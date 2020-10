Η Lorde διέκοψε την απουσία τριών χρόνων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνει μία ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια από τη Νέα Ζηλανδία, για να ανακοινώσει την πιθανότητα ενός νέου άλμπουμ, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram Stories προτρέποντας τους θαυμαστές της να ψηφίσουν στις επικείμενες εκλογές.

«Κάντε το για την όμορφη χώρα μας… Και τον επόμενο χρόνο θα σας δώσω κάτι ως αντάλλαγμα» έγραψε η τραγουδίστρια.

turning in these mixes and reminding u again to register to vote if u haven’t already / to vote early pic.twitter.com/rx2xCJYAf0

a lot of things feel scary, dangerous and uncertain right now… but there are things within our control: voting, contacting lawmakers, and taking the census. the most important thing you can do right now to take the power back is become a voter and know when your next election.. pic.twitter.com/SGRlNlwUgE

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 29, 2020