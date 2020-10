Πίσω στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι Houston Rockets έπαιξαν τους Shanghai Sharks του Κινέζικου Συνδέσμου Μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι προ-σεζόν που ήταν η πρώτη επίσημη κίνηση της σεζόν 2019-20 NBA.

Πάνω από έναν χρόνο αργότερα, αυτό το μακρύ, παράξενο ταξίδι έληξε όταν οι Los Angeles Lakers νίκησαν το Miami Heat στο παιχνίδι 6 των τελικών του 2020 για να κερδίσουν τον 17ο τίτλο τους στην ιστορία του franchise.

Μετά από το κλείσιμο τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, το πρωτάθλημα ξαναρχίζει τον Ιούλιο και τερματίζεται τους τελευταίους τρεις και πλέον μήνες της σεζόν μέσα στο Disney World.

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, ήταν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, και ως επί το πλείστον, η έλλειψη θαυμαστών δεν ήταν πολύ αισθητή.

Σύμφωνα με το etcanada.com, όλα αυτά άλλαξαν στους Τελικούς όταν δε μπορούσε να αγνοηθεί η έλλειψη θεαματικότητας και ατμόσφαιρας.

Συγκεκριμένα, οι εορτασμοί μετά τη νίκη των Lakers ήταν αρκετά τρομακτικοί, με τις φωνές και τις κραυγές των παικτών να αντηχούν στην κενή αρένα, και οι φωτογραφίες να λαμβάνονται μπροστά από οθόνες αντί μπροστά από το πλήθος.

Υπήρχαν μερικά μέλη της οικογένειας που παρευρέθησαν, αλλά ακόμη και αυτοί οι αριθμοί ήταν περιορισμένοι λόγω της κατάστασης που οδήγησε τους παίκτες να γιορτάζουν σχεδόν.

Επικεφαλής μεταξύ αυτών ήταν ο LeBron James, του οποίου η οικογένεια έμεινε στο σπίτι. Οπότε εκεί, στο πάτωμα τον αποδυτηρίων έκανε FaceTime με τη μητέρα του.

Είπε χαρακτηριστικά: «Όλα όσα είχατε περάσει, όλα όσα είχα δει, δεν υπάρχει τίποτα που να με σταματάει. Ελπίζω να συνεχίσω να σε κάνω περήφανη, Μαμά».

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020