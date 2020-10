Η Megan Thee Stallion συνεισφέρει στην κοινότητα με τη δημιουργία του Ταμείου Υποτροφιών «Don’t Stop».

Το Ταμείο φέρει τον τίτλο του νέου σινγκλ της ράπερ από το Χιούστον, που είναι μία συνεργασία με τον Young Thug και τιμά τις νέες γυναίκες που αγωνίζονται για εκπαίδευση.

Megan @TheeStallion has launched the Don't Stop Scholarship Fund for female students of color https://t.co/4hA1EoefrC

— Pitchfork (@pitchfork) October 8, 2020