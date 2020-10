Οι Foo Fighters κυκλοφόρησαν ένα νέο ψηφιακό περιοδικό με τίτλο «The People of Rock and Roll».

Το εγχείρημα, σύμφωνα με το ΑΠΕ ξεκίνησε στο διαδίκτυο για να δώσει στους θαυμαστές της μπάντας φωνή. Οι φαν του γκρουπ καλούνται να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους για τους Foos, καθώς το συγκρότημα γιορτάζει τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ τους.

There wouldn't be 25 years of Foo Fighters without YOU – the People of Rock and Roll!!! 🤘 Thank you for sharing your stories and being a part of the journey.

Read the stories: https://t.co/WYVjMtiyN3

Submit a story: https://t.co/UWa8PGmYoL#FF25 pic.twitter.com/89FrledZfn

— Foo Fighters (@foofighters) October 8, 2020