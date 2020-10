Ένα σύστημα τριών επιπέδων με κλιμακούμενα μέτρα κατά της διασποράς του κοροναϊού, αναλόγως το επιδημικό φορτίο κάθε περιοχής, ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Όπως τόνισε, τα μέτρα υπαγορεύονται από τα «ζοφερά μαθηματικά» της επιδημιολογικής εικόνας, που δείχνουν μεταξύ άλλων ότι οι νοσηλευόμενοι φορείς του ιού αυτήν τη στιγμή είναι περισσότεροι από τα τέλη Μαρτίου, όταν είχε επιβληθεί το γενικευμένο lockdown.

WATCH LIVE: Prime Minister @BorisJohnson makes a statement on coronavirus in the @HouseOfCommons (12 October 2020) https://t.co/5hQ17zkNFq

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 12, 2020