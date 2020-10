Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα ζώα απολαμβάνουν την περιποίηση. Κι αυτός ο μικρός ρινόκερος ανεβάζει την απόλαυση σε άλλο επίπεδο.

Το μωρό ρινοκεράκι απολαμβάνει να το καθαρίζουν και φαίνεται. Το βίντεο ανέβηκε στα social media κι έγινε viral.

«Ξέρετε ότι το δέρμα του ρινόκερου μπορεί να έχει πάχος έως και 5 εκατοστά. Συγκριτικά, το ανθρώπινο δέρμα μπορεί να έχει πάχος από 0,5 χιλιοστά στα βλέφαρα μέχρι 4 χιλ. στις φτέρνες. Και παρ’ όλ’ αυτά αρκετοί άνθρωποι παραμένουν χοντρόπετσοι» σχολιάζει το μέλος της ινδικής δασικής υπηρεσίας που ανέβασε το βιντεάκι στο Twitter.

Cute rhino baby gives a tails up👍

Do you know that rhino's skin can be up to 2 inches thick.

In comparison, our skin thickness varies from 0.5mm thick on the eyelids to 4 mm thick on the heels of the feet.

Still some humans are thick skinned😂 pic.twitter.com/0WEkYrqmQV

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 10, 2020