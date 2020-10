Η κρίση του κοροναϊού έχει φέρει τα πάνω – κάτω σε ολόκληρο τον πλανήτη. Από τα προβλήματα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και η βιομηχανία της κρουαζιέρας, η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.

Χιλιάδες κρουαζιερόπλοια σε όλο τον κόσμο βρίσκονται ακινητοποιημένα και πολλά από αυτά οδηγούνται για ξήλωμα ώστε πολλά από τα κομμάτια τους να πουληθούν ως ανταλλακτικά, ή ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε ένα ναυπηγείο κοντά στη Σμύρνη, το οποίο λειτουργεί και ως… νεκροταφείο για κρουαζιερόπλοια!

WATCH: After authorities issued a no-sail order for cruise ships due to lockdowns, several have found their way to a ship-breaking yard in Aliaga, Turkey, where they are being recycled for scrap-metal sales https://t.co/RwUJWJzF44 pic.twitter.com/xcaDGAbyna

— Reuters (@Reuters) October 11, 2020