Οι Kardashians έκαναν ορισμένες αστείες μιμήσεις μεταξύ τους καθώς σηματοδότησαν το τέλος μιας άλλης σεζόν.

Καθώς η σεζόν 17 του Keeping Up With The Kardashians έφτασε στο τέλος της, η διάσημη οικογένεια αποφάσισε να ντυθεί κάνοντας μιμήσεις.. Η Khloe έκανε μια πλήρη «μεταμόρφωση» στη μητέρα της Kris Jenner, όπως δείχνει το mirror.co.uk.

Σε ένα βίντεο κλιπ που μοιράστηκε η Kim, η Kris φοράει μια μακριά ξανθιά περούκα και κάνειο τη χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιεί η Khloe «okurrr», πριν η Khloe μιμηθεί τη μητέρα της.

Φορώντας μια κοντή μαύρη περούκα, τεράστια σκουλαρίκια Chanel και μια μπλούζα Versace, η Khloe λέει: «Γιατί νομίζετε ότι είμαι μεθυσμένη όλη την ώρα; Τα κορίτσια μου είναι πάντα τσακωμένα και γι ‘αυτό χρειάζομαι κάτι για να ξεφύγω».

Η Kendall έγινε η μικρή αδερφή Kylie, κάνοντας μαθήματα μακιγιάζ για τα χείλη. «This is One Wish», λέει, κρατώντας το lip gloss πάνω στην παλάμη του χεριού της.

«Και έτσι είναι όπως μοιάζει», προσθέτει, κρατώντας το χέρι της για να αποκαλύψει το μεικ απ που έχει απλωθεί σε αυτό, γελοιοποιώντας τον τρόπο που η Kylie επιδεικνύει τις νέες αποχρώσεις της ζωγραφίζοντας τις σε όλον τον πήχη της.

Η Kourtney γίνεται Kim, κοροϊδεύοντας: «Το παντελόνι μου είναι Yeezy, τα παπούτσια μου είναι Yeezy, έχω επτά στιλιστές που με βάζουν σε leggings».

Φορώντας ένα ζευγάρι τεράστια γυαλιά ηλίου καθώς κάθεται γύρω από το τραπέζι, η Kourt συνεχίζει τη μίμησή της για την Kim.

Η Kim, κάνει την Kourtney, λέγοντας: «Είμαι εδώ στο τηλέφωνό μου, χρησιμοποιώντας το »Mom Card» κάθε δευτερόλεπτο».