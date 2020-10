Ο Τζο Τζόουνς, όπως αναφέρει το CNNi, μόλις είχε κάνει την εισαγωγική τοποθέτησή του live για την εκπομπή «New Day» και περίμενε όσο έπαιζε ένα βίντεο, προκειμένου να ξαναβγεί «ζωντανά» από τον Λευκό Οίκο.

Ο δημοσιογράφος πέταξε κάτι προς το ρακούν, για να το τρομάξει, ενώ ένας άνδρας της μυστικής υπηρεσίας χρησιμοποιώντας φακό προσπαθούσε να διώξει το ζώο, αλλά μάταια.

Στο βίντεο φαίνεται ο Τζο Τζόουνς, εκτός «αέρα» να φωνάζει και να προσπαθεί να διώξει το ρακούν, το οποίο κατάφερε δευτερόλεπτα πριν ξαναβγεί στον «αέρα».



Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNNi, τα συγκεκριμένα ζώα φαίνεται ότι έχουν βάλει στο… μάτι τον Τζο Τζόουνς, αφού ήρθε αντιμέτωπος με ρακούν και την περασμένη Τετάρτη.

So it’s the 2d time in two weeks a raccoon has shown up shortly after the @NewDay open. I think they’re attracted to the lights. No animals were harmed. I threw something to scare it off. #CrazyOuttakes https://t.co/VXBPflFYGm

— joe johns (@joejohnscnn) October 7, 2020