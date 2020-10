View this post on Instagram

#Repost @vassilioskostetsos • • • • • • Βίλα Καζούλη Εκπληκτικός @vassilioskostetsos 🙏 Η Συγκλονιστική Ανεπανάληπτη Συλλογή μου εμπνευσμένη απο τα λουλούδια και τις πεταλούδες με Guest Star τον Ένα και Μοναδικό Νίκο Παπαδακη🌀❤️🌀👑🌀🥇 #passionoffashion #vassilioskostetsos #kostetsos #koste #nikospapadakis @nikospapadakis