Το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών λειτουργεί συνεχώς, διακρίνοντας ποια κύτταρα ανήκουν στον οργανισμό τους και ποια όχι, γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται την επαρκή δόση βιταμινών και ανόργανων συστατικών για να διατηρήσει την ενέργειά του και την εύρυθμη λειτουργία του.

Ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για τις ψυχρότερες θερμοκρασίες του χειμώνα ενώ η πανδημία του κοροναϊού «απαιτεί» διαρκή επαγρύπνηση.

Οι ιώσεις, το κοινό κρυολόγημα και πολλοί ακόμη παθογόνοι μικροοργανισμοί απειλούν καθημερινά την υγεία τους, με το ανοσοποιητικό να αποτελεί την βασική ασπίδα του οργανισμού.

Η υγιεινή διατροφή αποτελεί βασικό «όπλο» για την ενίσχυσή του, πολλές φορές όμως μπορεί να αποτελέσει πραγματική πρόκληση. Ωστόσο μπορείτε να δοκιμάσετε και ροφήματα ή χυμούς, που τα συστατικά τους ενδυναμώνουν την λειτουργία του και είναι απολαυστικά για το παιδί.

Παντζάρι, καρότο, τζίντζερ και μήλο

Ο ενισχυτικός χυμός του παντζαριού, του καρότου, του τζίντζερ και του μήλου θα ενισχύσει το ανοσοποιητικό του, μειώνοντας τα συμπτώματα της φλεγμονής.

Η φλεγμονή είναι συχνά μια ανοσολογική αντίδραση σε λοιμώξεις που προέρχονται από ιούς ή βακτήρια. Τα συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης περιλαμβάνουν συνήθως ρινική καταρροή, βήχα και πόνους στο σώμα.

Φράουλες και ακτινίδια

Οι φράουλες και τα ακτινίδια αποτελούν μια ιδιαίτερα θρεπτική αλλά και γευστική επιλογή, που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το ανοσοποιητικό του παιδιού. Δεδομένου ότι χρειάζονται περίπου 4 φλιτζάνια φράουλες για να φτιάξετε 1 φλιτζάνι χυμό, ίσως θελήσετε να αναμίξετε αυτά τα φρούτα σε ένα smoothie παρά σε χυμό. Μπορείτε να προσθέσετε και γάλα, που αποτελεί καλή πηγή πρωτεΐνης και βιταμίνης D, που είναι δύσκολο να βρεθεί σε χυμούς φρούτων ή λαχανικών.

Τα υγιή επίπεδα βιταμίνης D είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς μειώνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων όπως πνευμονία ή γρίπη. Ορισμένες πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν μια σχέση μεταξύ ανεπάρκειας βιταμίνης D και ποσοστών μόλυνσης και σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Κλινικές μελέτες απαιτούνται για να προσδιοριστεί αν ισχύει το ίδιο και για τον νέο κοροναϊό.

Πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ και άλλα εσπεριδοειδή

Ο χυμός από πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ και άλλα εσπεριδοειδή της αρεσκείας του παιδιού θα το τροφοδοτήσει με πολλά θρεπτικά συστατικά, που περιέχουν περισσότερο από την ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C. Η βιταμίνη C, με την σειρά της, διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες προστατεύουν τα κύτταρα από ουσίες που βλάπτουν το σώμα. Η ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων, μειωμένη ανοσοαπόκριση όπως και δυσκολία καταπολέμησης λοιμώξεων.