Το γύρο των social media κάνει η δήλωση του Πάτρικ Τζ. Άνταμς για την δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Πάτρικ Τζ. Άνταμς λέει ότι αισθάνεται «φόβο» και γι’ αυτόν τον λόγο δεν επικοινωνεί με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στην τηλεοπτική σειρά «Suits» Μέγκαν Μαρκλ.

Ο ηθοποιός στη σειρά που έκανε γνωστή την Μέγκαν Μαρκλ, ήταν ο τηλεοπτικός της σύντροφο αλλά από τότε που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι, τον Μάιο του 2018, έχασε κάθε επαφή μαζί της.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι φοβάμαι» είπε ο ηθοποιός μιλώντας στο Radio Times.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο και να την καλέσω ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν ξέρω τι θα της έλεγα», πρόσθεσε.

Ο Άνταμς όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ , είπε ότι μετά τη γέννηση του Άρτσι και την απόκτηση της κόρης του με τη σύζυγό του Τρόιαν Μπελισάριο (Troian Bellisario) τα δύο ζευγάρια ήρθαν σε επαφή.

«Μετά τη γέννηση των παιδιών μας, ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα και δώρα, αλλά υποθέτω ότι φοβάμαι λίγο. Νομίζω ότι είναι καθαρός φόβος. Υποθέτω ότι φοβάμαι στην ιδέα να σπάσω τον τοίχο να ξεκινήσω μία συζήτηση» είπε ο Άνταμς.