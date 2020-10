Cristiano Ronaldo’s Million House Robbed While On International Duty https://t.co/IlRQ1uiPz8

Μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα της Μαδέιρα, η αστυνομία αναγνώρισε τον διαρρήκτη, καθώς καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα καμερών στο σπίτι του Ροναλντο. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα καμία σύλληψη.

Τα αντικείμενα που φέρεται να έχει αφαιρέσει δεν είναι πολλά, ωστόσο, μεταξύ των κλοπιμαίων φέρεται πως είναι και μια υπογεγραμμένη φανέλα της Γιουβέντους.

Να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο, πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες βρισκόταν στη Λισαβόνα με την Εθνική Πορτογαλίας για το διεθνές φιλικό ματς με την Εθνική της Ισπανίας.

