Ακόμα και μεγάλα αστέρια όπως ο Κρις Χέμσγουορθ και η Έλσα Πατάκι δεν μπορούν να αντισταθούν στη γοητεία του Διαβόλου της Τασμανίας.

Η απελευθέρωση όπως μεταδίδει το ΑΠΕ έγινε στο Εθνικό Πάρκο Barrington Tops, μία έκταση 988 στρεμμάτων, βόρεια του Σίδνεϊ.

HAPPY NEWS! Tasmanian Devils reintroduced to Australia for the first time in 3,000 years with a little help from Thor. @Marvel actor @Chrishemsworth helps release a group of Tasmanian devils back onto Australia's mainland. Read more in my @CNET article: https://t.co/RmadCYItaR pic.twitter.com/3p3QFzaYD9

— Bonnie Burton (@bonniegrrl) October 6, 2020