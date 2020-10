Ένα λευκό διαμάντι 102,39 καρατίων , το οποίο και είναι σπάνιο, σχήματος αβγού πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στο Χονγκ Κονγκ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ.

An extremely rare 102 carat «near perfect» Canadian diamond has set a record selling at auction for over $15 million U.S. About the size of an egg, a Japanese buyer bought it for his second daughter and named it the «Maiko Star» https://t.co/ZCQneAbEfO pic.twitter.com/26HIulxFz5 — Shirley McQueen (@ShirleyMcQueen) October 5, 2020

Ο περήφανος νέος ιδιοκτήτης του, ένας ιδιώτης συλλέκτης από την Ιαπωνία, έδωσε στο αψεγάδιαστο διαμάντι το όνομα της δεύτερης κόρης του, βαφτίζοντάς το «Maiko Star».

//Sotheby’s says the diamond’s new owner, an unnamed collector in Japan, named the stone the “Maiko Star” for his second daughter after he won it with a bid made by phone to the auction house’s Hong Kong location.//#HKlawhttps://t.co/so7FBUzBrX — Hongkong Law (@hongkonglaw_com) October 6, 2020

Είναι το όγδοο διαμάντι αυτού του είδους και άνω των 100 καρατίων που βγήκε στο σφυρί. Τα προηγούμενα επτά είχαν πιάσει επίσης διψήφια νούμερα σε εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασίες.

How much would you pay for a rare, 102-carat, perfect diamond? $15.7 million is how much the «Maiko Star» sold for at a @Sothebys auction. More @BNNBloomberg: https://t.co/5tlCPZXQXx pic.twitter.com/9Tg3RaKC0k — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 6, 2020

Το ακριβότερο όλων, ωστόσο, μέχρι σήμερα είναι το ροζ διαμάντι «Pin Star», το οποίο έπιασε σε δημοπρασία στο Χονγκ Κονγκ τον Απρίλιο του 2017 γύρω στα 60,4 εκατ. ευρώ!