Όλοι οι άνθρωποι κάτι έχουμε που μας βασανίζει. Μικρο για τους άλλους μεγάλο για εμας. Κάποτε οταν πονούσα το κράταγα μέσα μου απο ντροπή για να κάνω τον δυνατό. Τωρα έμαθα να το εκφράζω και να ζητάω βοήθεια. Ειναι οκαυ να πονάς, να πληγωθεις , να πέσεις .. και μετά να σηκωθείς. Όπως οταν ησουν μικρός. Έπεφτες έκλαιγες και ξανασηκωνοσουν για να συνεχίσεις. #11yearsclean #nevergiveup #onedayatatime #gratitude #celebration #soberisthenewblack #wickenbergarizona #themeadows