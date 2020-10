Οι Black Sabbath συνεργάστηκαν με την εταιρεία Dr. Martens για μια νέα συλλογή παπουτσιών για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία των δύο πρώτων τους άλμπουμ.

DR. MARTENS X BLACK SABBATH | Our first collaboration with the ‘godfathers of heavy metal’. An exclusive celebration of Black Sabbath and Paranoid lands 1st October. pic.twitter.com/fsowS4LZeB

— Dr. Martens (@drmartens) September 28, 2020