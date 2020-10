Μουσική

Toots Hibbert, Ziggy Marley και Ringo Starr, πρωταγωνιστούν στο νέο κλιπ του «Three Little Birds»

Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο γίγαντας της ρέγκε Toots Hibbert μας άφησε σε ηλικία 77 χρόνων, κάποιες εβδομάδες αργότερα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Got to Be Tough», του πρώτου LP από τους Toots and the Maytals σε διάστημα μιας δεκαετίας.