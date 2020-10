View this post on Instagram

⁣ 🌟 Η αγαπημένη μας @desp1navandi είναι η πρώτη καλεσμένη στη σημερινή πρεμιέρα του @dot_weekend , σε μία εκπομπή που δε θες να χάσεις…⁣ 📺 Σήμερα στις 12:50 @skaitv.gr