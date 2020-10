Η Kim Kardashian είναι διάσημη. Τον περασμένο Αύγουστο οι followers της στο Instagram ανέρχονταν σε 186 εκατομμύρια. Η Michèle Lamy δεν είναι σε τέτοιο βαθμό διάσημη. Ωστόσο, η σχεδιάστρια μόδας, περφόρμερ, παραγωγός ταινιών και μούσα/σύζυγος/συνεργάτης του σχεδιαστή μόδας Rick Owens είναι πασίγνωστη.

Τα δύο δημιουργικά μυαλά συνεργάστηκαν προσφάτως σε πρότζεκτ για το περιοδικό AnOther Magazine.

Μετά τη συνάντησή τους το 2013, γεννήθηκε μεταξύ της Kardashian και της Lamy μια σχέση υποστήριξης της μιας προς την άλλη. Κατά τη διάρκεια του «λουκέτου», η Kim και η Michèle συνέλαβαν την ιδέα να ποζάρουν φορώντας η μια τα ντιζάιν της άλλης.

#MicheleLamy and @KimKardashian are going live on AnOther’s Instagram this evening 🚨 ⁠

Tune in tonight at 9.30pm GMT (10.30pm CET) to join our two A/W20 cover stars in conversation https://t.co/qqQoaci3Lw pic.twitter.com/YRRb9MpuOX

— AnOtherMagazine (@AnOtherMagazine) October 2, 2020