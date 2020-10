Must Read

Ο αριθμός «929» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Halsey.

Η αμερικανίδα τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα νέο μουσικό βίντεο για τον εορτασμό των 26ων γενεθλίων της στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια έκανε ένα ταξίδι με αναμνήσεις του παρελθόντος επιλέγοντας στιγμιότυπα, που συγκεντρώθηκαν από τη συλλογή των οικογενειακών ταινιών στο σπίτι της και φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.

«Γεννήθηκα πραγματικά στις 9:29 π.μ. στις 9/29» εξηγεί η Halsey στην αρχή του τραγουδιού.

«Ποια είμαι; Είμαι σχεδόν 25 ετών, τραγουδά. Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε τα μισά χρόνια που έχω ζήσει».

Το αυτοβιογραφικό κομμάτι έχει πολλά μηνύματα που αφορούν τον εαυτό της, καθώς η Halsey κοιτάζει πίσω τα πρώτα 25 χρόνια της στον πλανήτη Γη.

H Halsey όπως αναφέρει το ΑΠΕ, πρόσφατα ανακηρύχθηκε από το περιοδικό TIME μια από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο το 2020.

Η ποιητική συλλογή της με τίτλο «I Would Leave Me if I Could» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου.