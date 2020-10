View this post on Instagram

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με τον Αντώνη Καφετζόπουλο (αριστερά), τον Σάββα Αξιώτη (κάτω αριστερά), την Έλλη Λαμπέτη και τον Πάνο Μιχαλόπουλο (κάτω δεξιά), στις πρόβες της παράστασης "Φιλουμένα Μαρτουράνο" που ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο "Σούπερ Σταρ" της οδού Πατησίων και Αγίου Μελετίου (σημερινό "Κάτια Δανδουλάκη"), τον Οκτώβριο του 1978.