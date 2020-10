View this post on Instagram

Σαν σήμερα. Με αυτό το χαμόγελο. Με τον ήλιο στα μάτια, από το ταξίδι που κάναμε μαζί. Με τις υπερβολές της ειλικρίνειας. Με το φως του σκοταδιού και την ευτυχία της απεραντοσύνης. Με δάκρυα χαράς και συγκίνησης. Δυό ανάσες δίπλα μου ν´ ακούω και μια να αισθάνομαι. Λείπεις…