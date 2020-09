Έχουν συμπληρωθεί μόλις δύο μήνες από τον τραγικό θάνατο, για την ακρίβεια πνιγμό, της ηθοποιού Naya Rivera, στη λίμνη Piru

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιος της ανέφερε ότι κολυμπούσε μαζί με τη μητέρα του αλλά εκείνη δεν επέστρεψε ποτέ στη βάρκα.

Οι αρχές της Καλιφόρνια την ανακήρυξαν νεκρή από πνιγμό από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Wow, it appears Naya Rivera’s little sister Nickayla has moved in with Ryan Dorsey and is helping him raise Josey! What do YOU think about these two dating?? https://t.co/syOMc5Z315

Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας, μιας και το «ζεύγος» είναι κυριολεκτικά αχώριστο. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που υπενθυμίζουν ότι η Naya, είχε ορίσει κηδεμόνες του παιδιού της, εκτός από τον πατέρα του, και την αδερφή της, και αυτός για κάποιους είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η μετακόμιση.

Actor Ryan Dorsey has moved in with Naya Rivera’s sister, Nickayla.

Daily Mail reports that the two have ‘been inseparable’ since the death of Naya. They are living together in a three-bedroom house & taking care of Rivera’s son, Josey, with the help of Dorsey’s parents. pic.twitter.com/Exe9eFZIZo

