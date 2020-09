Days after opening its doors, Salt Bae’s Boston restaurant is ordered to shut down for violating COVID-19 health regulations. https://t.co/Mmk6TYaRjS

Ο Gökçe, που έγινε viral πριν μερικά χρόνια όταν κυκλοφόρησαν βίντεο που τον έδειχναν να ρίχνει αλάτι πάνω στο κρέας, αναμένεται να έρθει αντιμέτωπος με το αρμόδιο συμβούλιο αδειοδοτήσεων της πόλης σε δυο ακροάσεις.

Οι επιθεωρήσεις του νέου εστιατορίου του ξεκίνησαν στις 19 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα μετά το επίσημο άνοιγμα του εστιατορίου του Salt Bae. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν παραβίαση λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κορωναϊού, αναφέροντας συγκεκριμένα «την μεγάλη ουρά των επισκεπτών και την αποτυχία τήρησης μέτρων προστασίας». Σύμφωνα με το NBC Boston, το εστιατόριο δεν έλαβε υγειονομική άδεια για να λειτουργήσει.

Οι σερβιτόροι δεν φορούσαν μάσκες, οι αποστάσεις μεταξύ των πολιτών ήταν πολύ κοντινές ενώ διαπιστώθηκε ότι είχαν κλειστεί οι περισσότερες έξοδοι κινδύνου του καταστήματος.

Απολύτως φυσιολογικά, οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο του καταστήματος μέχρι νεωτέρας, ενώ ανέστειλαν και επ’ αόριστον την άδειά του να χορηγεί αλκοολούχα ποτά.

A manager I spoke with at Nusr-Et was unable to comment on the Covid19 citations from city inspectors. The restaurant has an emergency hearing tomorrow morning @wbz #wbz pic.twitter.com/ze2fmwjeFx

— Mike LaCrosse (@MikeLaCrosseWBZ) September 28, 2020