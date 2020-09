Η πανδημία της COVID-19 έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης δεν έχουν ανοσία.

Όπως αναφέρει το People, ενώ δεν διαφαίνεται τέλος της πανδημίας, μια εκτίμηση των οικονομικών της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει ότι η απώλεια εσόδων από την ακύρωση τουριστικών επισκέψεων και διάφορων εκδηλώσεων στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ θα ανέλθει σε 25 εκατομμύρια δολάρια.

We said this would happen when the grant was introduced in 2011. The Crown Estate profits fall but the Sovereign Grant doesn't go down. The taxpayers lose out.

End the Grant. End the monarchy. #abolishthemonarchy https://t.co/XN59wT15gY

