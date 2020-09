Ο Ντουέιν Τζόνσον δήλωσε την υποστήριξή του στους Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

«Ποτέ δεν υποστήριξα δημόσια έναν υποψήφιο πρόεδρο ή αντιπρόεδρο στη ζωή μου» δήλωσε ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας παλαιστής στους υποψήφιους του Δημοκρατικού Κόμματος Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις μέσω μιας μαγνητοσκοπημένης διαδικτυακής συνομιλίας.

As a political independent & centrist, I’ve voted for both parties in the past. In this critical presidential election, I’m endorsing @JoeBiden & @KamalaHarris.

Progress takes courage, humanity, empathy, strength, KINDNESS & RESPECT.

We must ALL VOTE: https://t.co/rZi1mxh8DC pic.twitter.com/auLbc8xDBv

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 27, 2020