Αποκλειστική συνέντευξη παραχώρησε στο MEGA και την εκπομπή «Πάμε Δανάη!» o ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, Σάιμον Κασσιανίδης, ο οποίος κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ κι έχει συμμετάσχει σε πολλές παραγωγές της μικρής και μεγάλης οθόνης.

Ο Σάιμον Κασσιανίδης έχει εμφανιστεί σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές σε Αμερική και Αγγλία Casualty, My Life in Film, Plane Spotting, Ultimate Force, Spooks, Recovery, Holby Blue, Suburban Shootout, The Kylie Show, Ashes to Ashes, The Passion, The Fixer, Love Soup, Hustle, Law and Order UK, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη σειρά Nikita και στη σειρά Burn Notice.

Επίσης έχει εμφανιστεί στις ταινίες The Edge of Love, Wuthering Heights, Between Two Fires, Smooch και στο Quantum of Solace.

Μια από τις πιο σημαντικές της καριέρας του, ήταν η συμμετοχή του στην ταινία James bond: Quantum of solace και η συνεργασία του με τον Ντάνιελ Κρεγκ, τον οποίο χαρακτήρισε κουλ, ήσυχο και σοβαρό.

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες, όπου συναναστρέφεται με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Πάνος Βλάχος, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, ο Γιώργος Καραμίχος και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Στην καθημερινότητά του, προσπαθεί να κουβαλάει κάτι από την Ελλάδα, έτσι συνηθίζει να πίνει ελληνικό καφέ και να τρώει παξιμάδια.

Η οικογένεια είναι στα σχέδιά του, ωστόσο λόγω του επιβαρυμένου εργασιακού του προγράμματος, κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο για την ώρα. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι θέλει να παντρευτεί Ελληνίδα.

Ο Σάιμον Κασσιανίδης βρίσκεται στην Ελλάδα από τις αρχές Αυγούστου.

