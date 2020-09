View this post on Instagram

-Ωχ…Τι ζέστη. .!!Έχω λαλήσει. .. -Κι εγώ.. -Κι εγώ… -Κι εγώ ,ναι. .!Εσύ? -Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες 😳😳 πεστε#να#με#φατε