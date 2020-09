View this post on Instagram

{Τον αγαπώ γιατί είμαι ερωτευμένη μαζί του πριν τον γνωρίσω, γιατί μετά τις 10:00 το βράδυ γυρνάει σπίτι με φακό κεφάλης,γιατί έμαθε να μαγειρεύει,πρώτη φορά στη ζωή του,όταν έγινε μπαμπάς,γιατί ξυπνάει κάθε μέρα με κέφι,γιατί έχει πάντα ενέργεια να τραγουδάει στον γιο μας,γιατί είναι ο πιο αυθόρμητος και ευθύς άνθρωπος που ξέρω,γιατί είναι πάντα διαθέσιμος να βοηθήσει οποίος του το ζητήσει,γιατί έχει πάθος για ότι κάνει και πάνω από όλα γιατί με κάνει πάντα να βλέπω τη ζωή με ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία! Να τα εκατοστήσεις ζυγέ μπαμπά} @chraniotis_giorgos_official Υ.γ. Ξέρεις ότι θα καταλήξουμε όπως στη τελευταία φωτό 🤣😘 #birthdayboy #mydadisacooldude #lovehim