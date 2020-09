Μία φράση του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν αρκετή για να ξεσηκώσει το κοινό στο OPEN του Αμβούργου.

Στην επισήμανση που του έγινε πως προσπαθεί να μάθει γερμανικά και στην ατάκα του ότι το Αμβούργο είναι ίσως η πιο όμορφη πόλη στη Γερμανία, του ζητήθηκε να πει τι είναι αυτό που του αρέσει τόσο πολύ.

Τότε, ο Στέφανος αρκέστηκε απλά να πει «Moin, Moin» (μετάφραση: καλημέρα), με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και επιφωνήματα ενθουσιασμού.

"Moin Moin" 🇩🇪 @StefTsitsipas keeping the locals happy in another fun post-match interview 😅@hamburgopen pic.twitter.com/mxWV7qDeoz

— Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2020