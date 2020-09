Must Read

Μια διασκεδαστική και καθόλου τρομακτική χρήση της τεχνολογίας Deep Fake έφτασε για άλλη μια φορά καθώς ο YouTuber Shamook κυκλοφόρησε ένα άλλο από τα εγχειρήματά του το οποίο μετατρέπει τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός διάσημου σε γνωστό χαρακτήρα ταινίας.

Όπως είναι φυσιολογικό, στις ταινίες της Marvel συμμετείχαν αμέτρητοι ηθοποιοί σε ακροάσεις με αξιοσημείωτα αστέρια όπως ο Garrett Hedlund, ο Channing Tatum, ο Jensen Ackles, ακόμη και μερικοί από τους αδελφούς Jonas, και ο κωμικός Dane Cook που ανεβαίνουν στο Captain America

Watch John Krasinski as Captain America! Δημοσιεύτηκε από ComicBook.com στις Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Στο παρελθόν, έβαλε τον Tom Selleck ως Indiana Jones και μάλιστα έβαλε το prequel trilogy era Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, στο σώμα της αρχικής τριλογίας της εποχής Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness.

Τώρα στράφηκε προς τη Marvel Cinematic Universe, αντικαθιστώντας τον Captain America του Chris Evans με τον ηθοποιό John Krasinski, ο οποίος είναι γνωστό ότι πέρασε από audition για τον συγκεκριμένο ρόλο και δεν τον πήραν.

Ωστόσο, ο Κρασίνσκι έφτασε στη διαδικασία, προχωρώντας σε audition προτού κερδίσει τον ρόλο ο Έβανς. Ο ηθοποιός μετά από αυτό που έγινε στράφηκε στη σκηνοθεσία και έγινε σκηνοθέτης, πράγμα που ενδεχομένως να μην είχε γίνει αν είχε πάρει τον ρόλο.

«Λοιπόν, ξέρω ότι δε θα το έκανα όπως και ο Κρις», δήλωσε ο Κρασίνσκι στην Total Film νωρίτερα φέτος. «Τουλάχιστον βλέπω κάποιον καλό να κάνει τον ρόλο. Στην πραγματικότητα μίλησα με τον Chris… Αν το έκανα, η καριέρα μου στη σκηνοθεσία και στη συγγραφή δε θα είχε συμβεί ποτέ. Σίγουρα το Quiet Place δε θα είχε συμβεί αν είχα το Captain America».

Παρακολουθήστε το βίντεο παρακάτω με κλιπ από τους The Avengers, Captain America: The First Avenger και Captain America: Civil War. (H / T Screen Rant).

