Πέρασα το πιο δύσκολο καλοκαίρι της ζωής μου.. Κυρίως αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα , η οικογένειά μου (κι απ τις δυο πλευρές) και οι λιγοστοί μου φίλοι, με βοήθησαν και με βοηθούν να ξεπεράσω κάτι που δεν ξεπερνιέται.. Με λίγα λόγια.. Να χαίρεστε την κάθε σας στιγμή, να είστε κοντά στους δικούς σας (γονείς, παππούδες, φίλους) και μην το αφήνετε για αύριο! Η ζωή είναι μικρή!! Η ζωή είναι ωραία!! Αρκεί να το θες!! Ενωμένοι και αγαπημένοι θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια!! Υπομονή στις δυσκολίες της ζωής! Ο ήλιος δε θα αργήσει να φανεί.. Υ.Γ. Μη χάνετε την ελπίδα σας ακόμα κι αν αυτό φαντάζει απίθανο..