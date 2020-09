View this post on Instagram

Η Αλίκη ποζάρει για το εξώφυλλο του περιοδικού "Ταχυδρόμος" στις 4 Σεπτεμβρίου του 1986, δύο μήνες μετά την πρώτη και επιτυχημένη εμφάνιση της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την "Λυσιστράτη" του Αριστοφάνη και μια εξίσου επιτυχημένη περιοδεία στην συνέχεια με το συγκεκριμένο έργο σε αρχαίους χώρους σε όλη την Ελλάδα.