Σεναριογράφος κατέθεσε μήνηση εναντίον του ηθοποιού Γκάρι Όλντμαν και της NBCUniversal, υποστηρίζοντας ότι στην ταινία «The Darkest Hour» «αντιγράφηκαν» επινοημένες σκηνές και μη ιστορικά στοιχεία από δικό του σενάριο κινηματογραφικού έργου για τον Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Gary, NBCUniversal and others connected to the ‘Darkest Hour’ have been sued by a History Channel writer who accuses the group of allegedly ripping off parts of his script https://t.co/eJbB5Hl3Np

O Κάπλαν, όπως μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ ισχυρίζεται ότι ο Γκάρι Όλντμαν υπέγραψε συμβόλαιο για το δικό το σενάριο του «Churchill» και μετά εγκατέλειψε το πρότζεκτ και εντάχθηκε στο καστ της ταινίας «TheDarkest Hour».

Ο Κάπλαν υποστηρίζει ότι άρχισε να γράφει το δικό του σενάριο το 1999 και πως το κατέθεσε στο Σωματείο Σεναριογράφων της Αμερικής το 2002.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ακόμη ότι συνεργάστηκε με έναν παραγωγό το 2011, ο οποίος κατάφερε να εντάξει τον Όλντμαν στο πρότζεκτ και έκαναν συμφωνία για αμοιβή έξι εκατομμυρίων δολαρίων, προτού τελικά ο ηθοποιός αποχωρήσει τον Μάρτιο του 2015.

Screenwriter Ben Kaplan has filed a lawsuit against Gary Oldman, alleging that ‘Darkest Hour’ lifted invented scenes and elements from his unproduced script for a Churchill biopic, and that Oldman initially signed on to Kaplan’s project, before dropping it for ‘Darkest Hour’. pic.twitter.com/rm5YPJ3SLD

— Film Updates (@FilmUpdates) September 21, 2020