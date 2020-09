Η Ζendaya έγραψε ιστορία τη βραδιά απονομής των τηλεοπτικών βραβείων Emmy 2020, καθώς έγινε η νεότερη σε ηλικία ηθοποιός που κέρδισε το έπαθλο στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά.

#Zendaya becomes the second Black woman to win the best drama actress award, following Viola Davis, who won for her work on 'How to Get Away With Murder,' in 2015 https://t.co/0L41IVkP3N pic.twitter.com/WsLuVtlkr9

— The Hollywood Reporter (@THR) September 21, 2020