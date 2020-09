View this post on Instagram

Also liebe Freunde , Fans und alle anderen wunderbaren Wegbegleiter hier,oder bei FB. Wenn ich schon besondere Momente feiere,sollt Ihr auch erfahren was das für Momente sind .Wenn ich nur daran denke das ich mittlerweile ein Dreivierteljahrhundert durch mein Leben Lustwandelt bin,mit positiven, zuversichtlichen,ängstlichem, traurigen,glücklichen,und auch mal verzagtem Blick,dann fasse ich rückschauend es manchmal nicht,was das Leben mir da geschenkt,und mir auch mal zugemutet hat. Alles,aber auch alles,habe ich angenommen,und daraus gelernt,dankbar und auch mit Schmerzen.Der Schmerz war immer der erfolgreichste Lehrmeister.Gestern habe ich ein Geschenk bekommen,fast punktgenau ein Geburtstagsgeschenk,nämlich die Vorankündigung von @harpercollins_germany ,meines Buches im September.Das ich glücklich,stolz und dankbar bin, könnt Ihr Euch ja wohl denken.Und noch etwas muss ich loswerden,Ihr alle,alle die mir folgen,mir Aufmerksamkeit und Zuneigung schenken, sage ich NUR : IHR SEID WUNDERVOLL, EINZIG,und die ALLERBESTEN !! Danke ,DANKE ❤️❤️❤️. #dankbar #dankefüralles #dankeschön #dankesagen #seiduselbst #lebensfreude #tanzenmachtglücklich #geburtstagsgeschenk #geburtstagswünsche #zuversichtlich #herzensangelegenheit #freundefürsleben #glückspilz #menwithclass #menstyle #buchempfehlung #buchtipp #dieweltstehtkopf #dieweltumarmen #glücksmomente #menhats #menwithstreetstyle Danke , DANKE, an jeden einzelnen von Euch für all die unglaublich schönen Glückwünsche . Ich muss mich hier an alle gemeinsam wenden , jeder hätte so sehr eine gesonderte Antwort verdient! Bitte seht mir diesen allgemeinen Dank nach. Ihr seid einfach wundervoll 🙏♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🙏