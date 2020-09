View this post on Instagram

Η Μελίνα Μερκούρη με τον Άγγλο πολυβραβευμένο ηθοποιό Πίτερ Ουστίνοφ (κέντρο) και τον Αυστριακό επίσης βραβευμένο ηθοποιό Μαξιμίλιαν Σέλλ στην Καβάλα το 1963 στα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας "Τοπ Καπί". Αρχές Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, οι συν/στές της ταινίας θα διαμείνουν για μία εβδομάδα στην πανέμορφη πόλη του Βορρά με επικεφαλής τον Ζυλ Ντασέν ο οποίος σκηνοθετεί την ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Έρικ Άμπλερ "Το φως της ημέρας" και με συμπρωταγωνιστές επίσης την Δέσπω Διαμαντίδου και τον Τίτο Βανδή. Μια αστυνομική περιπέτεια με κωμικά στοιχεία Αμερικανικής παραγωγής με τα γυρίσματα να συνεχίζονται μετά στην Κων/πόλη και το Παρίσι και τα υπέροχα τραγούδια της ταινίας από τον κορυφαίο Μάνο Χατζιδάκι. Τα γυρίσματα στην Καβάλα γίνονται στο Ναυτικό Όμιλο στις Καμάρες με τους ντόπιους να απολαμβάνουν την μαγεία του ευρωπαϊκού κιν/φου και τους ηθοποιούς τις ομορφιές του τόπου, κουβαλώντας κάποιες φορές και οι ίδιοι ξύλα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους της παραγωγής. Η πρεμιέρα πραγματοποιείται με επιτυχία σε Ελλάδα και εξωτερικό το 1964 και ένα χρόνο μετά η Μελίνα κερδίζει την Χρυσή Πλακέτα για την ερμηνεία της στα βραβεία Νταβίντ Ντι Ντονατέλο στην Ρώμη, είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού και ο Πίτερ Ουστίνοφ το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου για την υπέροχη ερμηνεία του. Μετά την προβολή της ταινίας η Μελίνα με τον Ντασέν χαλαρώνουν στην Λωζάνη όπου ανακοινώνουν την απόφαση τους να παντρευτούν με τον πολιτικό γάμο να ακολουθεί δύο χρόνια αργότερα και την ίδια να δηλώνει "Ζω με τον Ντασέν, τον αγαπώ, είναι καλύτερος μου και θα ήθελα αυτό να μην τελειώσει ποτέ". Το "Τοπ Καπί" θα συμπεριληφθεί και ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν στο Φεστιβάλ Σύγχρονου Κιν/φου στην Κων/πολη το 2015 με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων, ταξιδεύοντας το κοινό στον μαγικό και λαμπερό κόσμο του σινεμά της δεκαετίας του '60.#arisloupasis#melinamerkouri#greekactors#greekactress#greekcinema#vintagegreece#vintagemovies#greeklegends#oldactors