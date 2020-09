View this post on Instagram

Μακάρι να ήταν αλήθεια,εγω να να μεγαλώνω και ο Άρνι μου να ειναι ακόμα έτσι… σας ευχαριστώ ρε παιδιά για την φώτο που ανεβάσατε, μπορεί ο Άρνι να μην ειναι πιά στην ζωή και να τον έχασα τόσο ξαφνικά και άδικα αλλα θα ήταν υπέροχα εγω νά μεγαλώνω και αυτός να παραμένει νέος … σας ευχαριστώ για την φώτο αλλη μια φορά και να θυμάστε… ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΑ ΖΩΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ!!!!