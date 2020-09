View this post on Instagram

Για να μπορείς να γελάς δυνατά, αγκαλιά με τους ανθρώπους που αγαπάς! Γι'αυτό δε πρέπει να ξεχνάς πως όταν νιώθεις ότι πέφτεις, εκεί είναι που αντέχεις κι άλλο, λίγο ακόμη ! Γι'αυτό… ☝🏼 Σας έχω πει ότι αγαπάω τον άντρα μου περισσότερο απ'όσο φανταζόμουν; Ε σας το λέω τώρα! Και το λέω και σ' εκείνον! Σ'αγαπάω αλάνι μου ❤ Περισσότερο απ'όσο ξέραμε και οι δύο μέχρι χθες.. Υγ: Όχι, δε μ'αφησαν να μιλήσω μαζί σου ούτε μισό λεπτό, ποτέ, καμία μέρα. Ευτυχώς σε ξέρω, σε αντίθεση με όσους σε έκρυβαν σε "ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες". Δεν είχαν ιδέα έτσι; 🤣🤘🏻 #ομαδαμου ♾