Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από τον Ισημερινό που δείχνει μια γυναίκα να κάνει twerking πάνω σε ένα φέρετρο!

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Universo η κηδεία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μάντα.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στο twitter με άλλους να την επικρίνουν και άλλους να υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά θα μπορούσε να δικαιολογηθεί.

@Deviantxdarling @SinSexpot @OhhSarin

When my time comes, you are formally invited to twerk on my coffin ⚰️💃💕 https://t.co/vRYDyHEEqp

— Sal (@Sal_Val) September 18, 2020