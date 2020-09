Το στέμμα που φόρεσε ο αείμνηστος ράπερ Notorious B.I.G, στη θρυλική φωτογράφιση K.O.N.Y. (King of New York) το 1997 πωλήθηκε στην τιμή των 594.750 δολαρίων, στην πρώτη δημοπρασία του οίκου Sotheby’s αφιερωμένη στη hip hop μουσική σκηνή και κουλτούρα.

Στη δημοπρασία, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη πωλήθηκε το 91% των 120 αντικειμένων και έργων τέχνης και συγκεντρώθηκε το ποσό των δύο εκατομμυρίων δολαρίων.

The notorious crown sold for over half a mil 💰https://t.co/Rtva3PdX3d — XXL Magazine (@XXL) September 17, 2020

Η δολοφονία του Notorious B.I.G. ή Biggie Smalls παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του hip-hop και το πορτραίτο του «KONY (King of New York)», μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του είναι μια από τις πιο διάσημες εικόνες του αείμνηστου ράπερ.

Το στέμμα παρέμεινε στην κατοχή του φωτογράφου Μπάρον Κλέιμπορν από τότε που έγινε η φωτογράφιση, το 1997. Το εσωτερικό της κορώνας φέρει την επιγραφή «Crown from Biggie KONY Shot NYC 3-6-97» και είναι υπογεγραμμένη από τον Biggie και τον Κλέιμπορν.

«Ο συμβολισμός της κορώνας είχε σκοπό να μεταφέρει το μεγαλείο, τη σημαντικότητα του χιπ χοπ» δήλωσε ο Μπάρον Κλέιμπον.

A crown adorned with plastic jewels, famously worn by Notorious B.I.G. during his last ever photo shoot, sold for $594,750 at Sotheby’s in New York on Tuesday evening. https://t.co/FDwCWChHvo — CNN (@CNN) September 16, 2020

«Μετά από 23 χρόνια που ήταν στην κατοχή μου, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτό το εμβληματικό κομμάτι της ιστορίας της hip hop με το κοινό» πρόσθεσε. «Με τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν λίγες μέρες μετά τη φωτογράφιση, αυτή η εικόνα του εστεμμένου Notorious B.I.G. έγινε πολλά περισσότερα από ένα πορτρέτο – η εικόνα μετέτρεψε τον Biggie Smalls σε αριστοκρατική ή άγια μορφή, που έμεινε στην ιστορία για πάντα όχι μόνο ως ο «Βασιλιάς της Νέας Υόρκης», αλλά και ως ένας «Βασιλιάς της μουσικής hip hop» και ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών» δήλωσε.

Ιστορική δημοπρασία του Sotheby’s για τη hip -hop

Στη δημοπρασία που έγραψε ιστορία, πωλήθηκαν επίσης κοσμήματα, έργα τέχνης, φωτογραφίες και αναμνηστικά από τις πρώτες μέρες του hip-hop έως και σήμερα.

Τα εφηβικά ερωτικά γράμματα του Tupac Shakur, τα οποία ο εκλιπών ράπερ έγραψε όταν ήταν 16 ετών πωλήθηκαν 75.000 δολάρια, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

#AuctionUpdate Love is in the air ❤ An archive of high school love letters handwritten by a teenage Tupac Shakur while he was a student at the Baltimore School of Arts sell for $75.6k. #HipHopxSothebys pic.twitter.com/cGy9oq8Gmc — Sotheby’s (@Sothebys) September 15, 2020

Μια καλλιτεχνική εγκατάσταση αποτελούμενη από 32 εξαιρετικά σπάνια και vintage boomboxes από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και του 1990 πωλήθηκε έναντι 113.400. Ο DJ Ross One της Roc Nation δημιούργησε την εγκατάσταση «The Wall of Boom» ως ένα μοναδικό ηχοσύστημα.

Στη δημοπρασία που προσέλκυσε περισσότερους από 400 πλειοδότες από 19 χώρες πωλήθηκαν έναντι 23.940 δολαρίων τα δερμάτινα τζάκετ «Push It» που φορούσαν οι Salt-N-Pepa σε διαφήμιση που μεταδόθηκε στο Super Bowl του 2015.