View this post on Instagram

Καλή αρχή ζωή μου. Να έχεις άλλη μια υπέροχη σχολική χρονιά και να έχεις πάντα δίπλα σου ανθρώπους που διψούν για γνώση. Και μην ξεχνας…”you can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore” ❤️