Μετά την ανάδειξη του σε κορυφαίο αμυντικό της χρονιάς 2019-20 και τη θέση του στην κορυφαία αμυντική πεντάδα, σήμερα ανακοινώθηκε ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν το όνομά του είναι στην πρώτη πεντάδα του ΝΒΑ!

Στην έβδομη σεζόν του στο ΝΒΑ, ο Giannis είχε μέσο όρο 29.5 πόντους (5ος στο NBA), 13.6 ριμπάουντ (2ος στο NBA) και 5.6 ασίστ, ενώ σούταρε με 55.3% εντός πεδιάς.

Επίσης, είναι ο μοναδικός παίκτης της εφετινής αγωνιστικής περιόδου που βρίσκεται στο top-15 σε σκοράρισμα και ριμπάουντ και έχει μέσο όρο το λιγότερο 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα.

O «Greek Freak» με τη σημερινή νέα διάκριση αποτελεί μαζί με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάαρ τους μόνους παίκτες στην Ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς με διαδοχικές διακρίσεις πρώτης πεντάδας του ΝΒΑ.

Οι υπόλοιποι παίκτες που απαρτίζουν την πρώτη πεντάδα είναι οι Άντονι Ντέιβις (Λ.Α. Λέικερς), Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας Μάβερικς), Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λ.Α. Λέικερς).

Congratulations to the 2019-20 All-NBA First Team! ⭐️ pic.twitter.com/rGYCKdjT8K — NBA TV (@NBATV) September 16, 2020

Η δεύτερη καλύτερη πεντάδα:

Here is the 2019-20 All-NBA Second Team 💪 🔸Chris Paul

🔸Damian Lillard

🔸Kawhi Leonard

🔸Pascal Siakam

🔸Nikola Jokic pic.twitter.com/IdzMVrXkeI — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 16, 2020

