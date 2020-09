View this post on Instagram

The start of the new season is approaching and with it comes new goals and challenges. Last season was amazing on all levels and our ambition is to do even better this year! We want 2020/21 to be a season full of successes, achievements and happiness for our fans. #WeKeepOnDreaming 🔴⚪ Η αρχή της νέας σεζόν πλησιάζει και μαζί της έρχονται νέοι στόχοι και προκλήσεις. Η προηγούμενη χρονιά ήταν καταπληκτική σε όλα τα επίπεδα και η φιλοδοξία μας είναι να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερη αυτή τη σεζόν! Θέλουμε το 2020/21 να είναι μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, επιτεύγματα και χαρά για τους φιλάθλους μας. #Olympiacos #Team #Piraeus #Greece #Football