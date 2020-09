Η Ρετζίνα Κινγκ εισπράττει εγκωμιαστικές κριτικές για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «One Night In Miami», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και συμπεριελήφθη στο φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Love that Regina King is getting her flowers 🖤🖤 https://t.co/9Ih0IzRT9Y

Βασισμένη στο θεατρικό έργο του Κεμπ Πάουερς, η ιστορία ακολουθεί μια φανταστική συνάντηση μαύρων ειδώλων και φίλων της πραγματικής ζωής, του Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), του θρύλου του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τζιμ Μπράουν (Aldis Hodge), του πρωταθλητή πυγμαχίας βαρέων βαρών Κάσιους Κλέι προτού μετονομαστεί σε Μοχάμεντ Άλι (Eli Goree) και του τραγουδιστή της σόουλ Σαμ Κουκ (Leslie Odom Jr.) καθώς περνούν μια μοιραία νύχτα στο Μαϊάμι το 1964 συζητώντας για τους ρόλους τους ως επαναστάτες, ηγέτες και ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα.

«Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο» δήλωσε η Ρετζίνα Κινγκ σε συνέντευξη στο ET Canada πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στο TIFF. «Ήξερα αυτούς τους άντρες, αλλά αυτός είναι ο πατέρας μου, ο γιος μου, ο θείος μου, ο καλύτερος φίλος μου. Είναι το ερωτικό γράμμα του Κεμπ για την εμπειρία του Μαύρου και το ήθελα στην ταινία» τόνισε. Πρόσθεσε ακόμη ότι η σκηνοθεσία της πρώτης της ταινίας την έκανε να μάθει ότι «έχει ακόμη περισσότερη υπομονή από ό, τι νόμιζε ότι είχε».

#ReginaKing on directing #OneNightInMiami – «I wanted every Black man I know and love to see themselves in this story» #TIFF20 https://t.co/ikdluE75vi

— ET Canada (@ETCanada) September 15, 2020