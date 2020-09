Διαδικτυακό ντελίριο έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα ο κινηματογραφικός «Captain America», Kρις Έβανς, καθώς μία λάθος φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί ένας μικρός πανικός στα social media.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κρις Εβανς δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο της οικογένειάς του να παίζει Heads Up, μόνο που, το τέλος του βίντεο ακολούθησαν φωτογραφίες από τη συλλογή του κινητού του, μεταξύ των οποίων κι μία αποκαλυπτική που -για να είμαστε ειλικρινείς- δεν ξέρουμε καν αν είναι δική του.

Ο Έβανς πολύ γρήγορα διέγραψε το ποστ – αλλά όχι πριν το κοινό προλάβει να το δει, να κάνει μερικά screenshots και να γλεντήσει γενναιόδωρα.

Κάποια από τα ωραιότερα σχόλια μιλούν για τον «πιο φανταστικό από τους «Τέσσερις Φανταστικούς»», για τον «America’s Dick», για το «καλωσόρισμα στο νέο «μέλος» των Avengers» και άλλα γλαφυρά.

Κι αν ο Κρις Εβανς απέφυγε να σχολιάσει και να συνεχίσει την γκάφα του, κάποιοι «δικοί» του άνθρωποι ανέλαβαν να διαχειριστούν την κατάσταση με χιούμορ.

Was off social media for the day yesterday. So. What’d I miss? — Scott Evans (@thescottevans) September 13, 2020

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Thank you, Chris Evans. We needed this. — Saeed Jones (@theferocity) September 12, 2020

Η ανατροπή

Ο Κρις Έβανς, αφού το σκέφτηκε δυο μέρες, έκανε την ωραιότερη, πιο έξυπνη και ακομπλεξάριστη ανατροπή της γκάφας του, προτρέποντας τους αμερικάνους να… ψηφίσουν.

«Και τώρα που έχε την προσοχή σας…ΨΗΦΙΣΤΕ» έγραψε ο σταρ του Χόλιγουντ δημιουργώντας ένα ακόμα viral post.