Δύο μικρά αγόρια, που πουλάνε λεμονάδες προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για τους ανθρώπους της Υεμένης βρήκαν στο πρόσωπο της Αντζελίνα Τζολί έναν ακόμα θερμό υποστηρικτή.

Συγκεκριμένα, την προσοχή της Αντζελίνα Τζολί τράβηξαν δύο αγόρια που πουλάνε λεμονάδες υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία Lemonade for Yemen-Aid προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για τους ανθρώπους της Υεμένης.

Οι δύο 6χρονοι, ο Αγιάν Μούσα και ο Mικάελ Ίσαακ, έστησαν τον πάγκο τους στο ανατολικό Λονδίνο, όπου ζουν, όταν έμαθαν για την κρίση στην Υεμένη.

Two friends who set up lemonade stand to raise money for Yemen receive unexpected donation https://t.co/RfEunPWy0N

"Their dads were very excited"

Τα δύο αγόρια που ζουν στο Ρέντμπριτζ έλαβαν ένα σημείωμα από την Τζολί, μαζί με μια πολύ γενναιόδωρη δωρεά.

«Αγαπητοί Αγιάν και Μίκαελ, σας ευχαριστώ για αυτό που εσείς και οι φίλοι σας κάνετε για να βοηθήσετε τα παιδιά στην Υεμένη. Λυπάμαι που δεν μπορώ να αγοράσω μια λεμονάδα από εσάς, αλλά θα ήθελα να κάνω μια δωρεά», ανέφερε το σημείωμα της ηθοποιού.

Angelina Jolie made a donation to Ayaan and Mikaeel who have raised thousands of pounds for Yemen by selling lemonade and cakes.

Thank you for sharing @SavvyShak pic.twitter.com/mq5wT1QQPS

— best of angelina jolie (@bestofajolie) September 7, 2020